Моуриньо: "Мареска вернул "Челси" в колею"

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуриньо признался, что испытывал сомнения насчет развития лондонского клуба до прихода Энцо Марески.

На матч Лиги Чемпионов против "Бенфики" Моуриньо во вторник вечером "Челси" выйдет как действующий победитель Лиги Конференций и клубного Чемпионата Мира.



Моуриньо чувствует, что назначенный летом 2024 Мареска вернул "Челси" на путь истинный и в целом преобразил атмосферу вокруг клуба, что радует Жозе как фаната "синих".



"У них был грустный период, когда даже у меня, наблюдавшего за этим снаружи, возникали некоторые вопросы. Казалось, "Челси" утратил свою индивидуальность как клуб. Но случившееся в прошлом сезоне вернуло их в колею".



"Они оказали доверие Энцо, а он привнес свои идеи и хорошо подошел для философии, которую они хотели установить в клубе".



"Лига Конференций — это соревнование, которое большому клубу легко выиграть, я делал это с "Ромой". Затем был клубный Чемпионат Мира. Люди могут сказать, что Лига Чемпионов гораздо важнее, но эта эмблема (на футболке) многое значит. Клуб впервые выиграл это соревнование".



"Это дает им основу для доверия и уверенности, что ощущается даже на уровне болельщиков".



"Я живу в пяти минутах отсюда, мой сын посещает их матчи. И сейчас совершенно другое ощущение. Был период разочарования и сомнения, но теперь период радости и доверия", — цитирует Моуриньо Sky Sports.