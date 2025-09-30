Экитике: "Конкуренция с Исаком — хорошая вещь"

Нападающий "Ливерпуля" Уго Экитике считает "хорошей вещью" свою конкуренцию с Александером Исаком.

Минувшим летом "Ливерпуль" приобрел Экитике у "Айнтрахта" за 79 миллионов фунтов, после чего потратил 125 млн. фунтов на приглашение Исака из "Ньюкасла".



Самого Экитике конкуренция с Исаком не пугает. Уго готов как бороться с Александером, так и играть вместе с ним.



"Конкуренция с Исаком? Хороший вопрос. Это хорошо. Мы играем за столь большой клуб. Я не вижу ни единого большого клуба только с одним нападающим в составе. Хорошо, что Алекс здесь. Мне, учитывая мой возраст, нужно значительно прибавить и многому научиться".



"Хорошо, что он здесь. Это тренеру решать, как он хочет, чтобы мы играли. Мне доводилось играть в паре с другим нападающим, в качестве одного нападающего, я могу делать много вещей. Если нам придется играть вместе, я могу это", — цитирует Экитике The Independent.