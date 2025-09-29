Нуну отстранил Уорд-Проуза от матча против "Эвертона"

Новый главный тренер "Вест Хэма" Нуну Эшпириту Санту отстранил полузащитника Джеймса Уорд-Проуза от участия в выездном матче Премьер-Лиги против "Эвертона".

Возглавив "Вест Хэм" в минувшую субботу, в понедельник вечером Нуну дебютирует на новом месте работы.



Как стало известно talkSPORT, в заявке "молотобойцев" на предстоящий матч не будет 30-летнего Уорд-Проуза, и это не связано с какими-либо проблемами со здоровьем у Джеймса.



Данное решение выглядит удивительным еще и потому, что в первой половине прошлого сезона Уорд-Проуз поработал с Нуну в "Ноттингем Форест", будучи арендованным у "Вест Хэма". Однако Джеймс отметился лишь шестью появлениями в стартовом составе "лесников" с учетом всех соревнований.