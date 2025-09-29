Мареска: "Противостоять Моуриньо — это привилегия"

Энцо Мареска Главный тренер "Челси" Энцо Мареска назвал "привилегией" возможность сразиться с Жозе Моуриньо.

Во вторник вечером в рамках Лиги Чемпионов Моуриньо привезет "Бенфику" на "Стэмфорд Бридж", где ранее в своей тренерской карьере он отработал два периода.

Мареска считает Моуриньо легендой "Челси" и надеется однажды приблизиться к португальскому коллеге по количеству трофеев.

"Противостоять Жозе — это привилегия. Он является легендой этого клуба".

"После одного сезона здесь я присутствую на фотографиях с трофеями клубного Чемпионата Мира и Лиги Конференций на тренировочной базе, поэтому я чувствую, что мне уже весьма повезло. Надеюсь, однажды все мы сможем насладиться такого рода моментами, такова цель".

"Что мне нужно делать, чтобы сравниться с Жозе? Наверное, продолжать выигрывать трофеи. Я бы хотел, чтобы однажды мое имя распевали, но моя цель не в этом. Я буду рад, если они будут распевать: "Наш "Челси" вернулся". Это означало бы, что мы делаем нечто важное", — цитирует Мареску The Independent.




Метки Бенфика, Лига Чемпионов, Мареска, Моуриньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2025 16:00

