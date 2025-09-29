Мареска сохраняет полную поддержку боссов "Челси"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска сохраняет полную поддержку руководства своего клуба, несмотря на нарастающее недовольство болельщиков.

После домашнего поражения 1:3 от "Брайтона", второго для "Челси" подряд поражения в Премьер-Лиге, Мареске пришлось объясняться насчет визита руководителей клуба в раздевалку.



В прошлом сезоне уже был момент, когда положение Марески выглядело шатким, однако Энцо вовремя выправил ситуацию, квалифицировавшись в Лигу Чемпионов и выиграв Лигу Конференций с клубным Чемпионатом Мира.



The Telegraph утверждает, что пока Мареске переживать не стоит. Крупнейшй акционер "Челси" Бехдад Эгбали и спортивные директоры клуба Пол Уинстенли и Лоуренс Стюарт всецело верят в Энцо и не переживают из-за небольшого спада.



Боссы "Челси" считают, что в прошлом сезоне у команды был гораздо более серьезный упадок формы, но в итоге они были вознаграждены успешной концовкой сезона. Поэтому и на сей раз "синие" паниковать не будут.