Артета считает, что Дьекереш должен был заработать пенальти против "Ньюкасла"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что его нападающий Виктор Дьекереш должен был заработать пенальти против "Ньюкасла".
Уже на 15-й минуте победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк" в воскресенье (1:2) Дьекереш упал в чужой штрафной после контакта с голкипером "Ньюкасла" Ником Поупом.
Рефери Джарред Джиллетт сразу же указал на 11-метровую отметку, но после похода к монитору изменил свое решение и отменил пенальти. По мнению Артеты, вмешательство VAR в этой ситуации не было корректным.
"Я видел это вживую и затем посмотрел повторы, и мне кажется, это пенальти. В этом сезоне нам дали очень ясные инструкции насчет того, что VAR не будет вмешиваться, только если это не очевидная (судейская) ошибка. Здесь этого нет, поэтому я остаюсь при своем мнении".
"Мы нашли способ одержать победу в матче, в эмоциональном плане команда оставалась очень, очень спокойной и очень хладнокровной, и этот урок, наверное, мы извлекли еще несколько лет назад", — цитирует Артету The Independent.
29.09.2025 00:05
https://x.com/footballpunditX/status/1972379232182624731
Так кто же клоун? Уебб или его подопечные? чекайте выше ссылку кому интересно, игра с Брайтоном в прошлом сезоне где дали пенку в похожей ситуации, вот только против Арсенала, Салиба ударил головой в штрафной Жоао Педро но перед этим коснулся мяча, пенку свиснули, после игры задефали решение.
Хорошо что хоть говно на Габриеле не свиснули, повезло и не так обидно.
Надеюсь судьям покажут его пиздеж потому что у них похоже другое виденье правил.
За время существования ВАР такие пенки никогда не отменяли до этого момента, ничего похожего и не найти даже именно с выходом 1 на 1 вс вратаря.
(ответить)
