Артета считает, что Дьекереш должен был заработать пенальти против "Ньюкасла"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что его нападающий Виктор Дьекереш должен был заработать пенальти против "Ньюкасла".

Уже на 15-й минуте победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк" в воскресенье (1:2) Дьекереш упал в чужой штрафной после контакта с голкипером "Ньюкасла" Ником Поупом.



Рефери Джарред Джиллетт сразу же указал на 11-метровую отметку, но после похода к монитору изменил свое решение и отменил пенальти. По мнению Артеты, вмешательство VAR в этой ситуации не было корректным.



"Я видел это вживую и затем посмотрел повторы, и мне кажется, это пенальти. В этом сезоне нам дали очень ясные инструкции насчет того, что VAR не будет вмешиваться, только если это не очевидная (судейская) ошибка. Здесь этого нет, поэтому я остаюсь при своем мнении".



"Мы нашли способ одержать победу в матче, в эмоциональном плане команда оставалась очень, очень спокойной и очень хладнокровной, и этот урок, наверное, мы извлекли еще несколько лет назад", — цитирует Артету The Independent.



