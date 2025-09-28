Хау посетовал на травму Ливраменто
Рулевой "Ньюкасла" Эдди Хау посетовал на травму своего защитника Валентино Ливраменто против "Арсенала".
Неуклюже приземлившись после борьбы на втором этаже с Вильямом Салиба, Ливраменто смог покинуть поле "Сент-Джеймс Парк" только на носилках.
После поражения 1:2 Хау подтвердил, что у 22-летнего англичанина, в 2022 разорвавшего крестообразные связки, подозревают травму колена.
"Он является столь большим игроком для нас в столь многих отношениях — благодаря своей универсальности, своему настрою, своему мастерству".
"Если мы лишимся его на какое-либо время, это будет огромная потеря".
"Это выглядит не лучшим образом. Это скверно, что ему пришлось покинуть поле на носилках", — цитирует Хау BBC.
28.09.2025 23:00
Очень хороший игрок, один из лучших в этом сезоне, на самом деле большая проблема для Касла
