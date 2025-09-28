Моуриньо: "Отсутствие Палмера — не проблема для "Челси"
Главный тренер португальской "Бенфики" Жозе Моуриньо уверен, что отсутствие атакующего полузащитника Коула Палмера не станет проблемой для "Челси" в предстоящем матче Лиги Чемпионов.
Из-за проблем с паховой областью Палмер не сыграет до международного перерыва в октябре, однако Моуриньо считает, что состав "Челси" достаточно укомплектован, чтобы это не стало проблемой.
"Я рад этому (отсутствию Палмера). Он феноменальный игрок".
"Думаю, у них хорошая, хорошая команда — настолько, что отсутствие Коула Палмера не становится проблемой для них".
"Если не могут сыграть Судаков или Павлидис, я в большой беде. Но для "Челси" — не проблема", — цитирует Моуриньо talkSPORT.
28.09.2025 20:00
