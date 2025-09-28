Гвардиола: "Доку неудержим"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его вингер Жереми Доку "неудержим" при игре один на один в чужой штрафной.

В субботу "Сити" победил "Бернли" со счетом 5:1, и этот разгром начался с великолепного сольного прохода Доку, обернувшегося автоголом Максима Эстева.



По мнению Гвардиолы, Доку является главным оружием "Сити" против команд, которые садятся в глубокую оборону.



"Я прошу вингеров обыгрывать один в один на дальней трети поля. У меня есть ощущение, что Джереми прибавил в принятии решений на дальней трети поля относительно прошлого — вау!"



"Он ассистирует, забивает голы и находит свободное пространство. Он представляет собой невероятную угрозу против команд, которые обороняются глубоко. Он действительно важен".



"Когда в игре много переходов из обороны в атаку и наоборот, ему может быть немного сложно, но когда соперник заперт в своей штрафной, он действительно хорош".



Например, в случае со вторым голом Джереми стянул на себя двух-трех оппонентов, потому что в штрафной при игре один на один он неудержим".



"На заключительных 5-10 метрах никакой другой вингер не сравнится с Жереми. Он может пойти влево или вправо. Это означает, что любой поблизости с ним получит свободу, чтобы навесить или прострелить".



"Второй гол стал примером этому, потому что Йошко (Гвардиол) получил свободу, чтобы сделать передачу", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".