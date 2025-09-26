"Ливерпуль" не стал штрафовать Экитике

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот сообщил, что нападающий Уго Экитике избежал штрафа после своего удаления против "Саутгемптона" в Кубке Лиги.

Забив победный для "Ливерпуля" гол против "Саутгемптона" в минувший вторник, Экитике отпраздновал это с помощью снятой футболки, за что получил ставшую для него второй желтую карточку.



Сразу же появились слухи, что "Ливерпуль" собирается наказать Экитике максимально возможным штрафом в размере двухнедельной зарплаты, однако в преддверии выезда к "Кристал Пэлас", который Уго пропускает из-за дисквалификации, Слот поведал, что ограничился устным внушением.



"Если мы приняли дисциплинарные меры, это означает, что я поговорил с ним, но это не означает штраф, мы не поступаем таким образом. Его поступок не был умным, но он сразу это осознал и извинился перед своими партнерами по команде".



"Игроки всех возрастов совершают ошибки, и в этом клубе вам позволено ошибаться без того, чтобы сразу подвергаться штрафу".



"Он классный парень — любой член персонала назовет его в топ-3 самых милых людей здесь".



"Его поступок не был умным, это не навредило нам во вторник, но может навредить завтра", — цитирует Слота Daily Express.