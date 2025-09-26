Артета спросил Салиба насчет "Реала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его защитник Вильям Салиба никогда не хотел переходить в испанский "Реал".

На текущей неделе стало известно, что Салиба согласовал с "Арсеналом" новый контракт, и официальное подтверждение этому должно поступить в ближайшие дни.



Перед этим ходили упорные слухи, что Салиба собирается дождаться истечения своего контракта в 2027 году, чтобы уйти в "Реал" свободным агентом, и Артете даже пришлось прямо спросить 24-летнего француза об этом.



"Я был весьма прям с ним. Когда слышишь этот шум, ты можешь понять ожидания людей. У людей есть чувства, они получают воспитание в своих семьях, и, возможно, они мечтают о чем-нибудь однажды. Это естественная вещь".



"Я сел вместе с Вильямом и задал ему этот вопрос. Он сказал: "Нет, я хочу остаться здесь и играть за вас, я очень счастлив, как и всегда". Было замечательно это услышать", — цитирует Артету Sky Sports.