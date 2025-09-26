"Ливерпуль" следит за Упамекано

Дайо Упамекано "Ливерпуль" проявляет интерес к защитнику немецкой "Баварии" Дайо Упамекано.

После тяжелой травмы Джованни Леони "Ливерпуль" остался всего с тремя центральными защитниками. При этом Виргил Ван Дейк уже не молод, Джо Гомес никогда не отличался надежностью, а контракт Ибраимы Конате истекает в конце сезона.

"Ливерпуль" сохраняет интерес к капитану "Кристал Пэлас" Марку Гехи, которого не смог заполучить перед закрытием летнего трансферного окна, но еще одной целью для чемпионов Премьер-Лиги является Упамекано, утверждает Bild.

Как и упомянутые Конате с Гехи, Упамекано может стать свободным агентом следующим летом. Все попытки "Баварии" склонить 26-летнего игрока сборной Франции к новому контракту пока тщетны.

Помимо "Ливерпуля", за ситуацией Упамекано следят несколько европейских грандов, включая "Реал".

Упамекано сыграл почти 200 матчей за "Баварию" после своего перехода из "РБ Лейпциг" в 2021 году, а рыночная стоимость Дайо составляет около 44 миллионов фунтов.




Метки Бавария, Ливерпуль, Упамекано

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2025 11:00

Количество просмотров Просмотров: 507




Поиск: