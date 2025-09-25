Макгинн принес "Вилле" победу над "Болоньей"

В своем первом матче на общем этапе Лиги Европы "Астон Вилла" одержала победу 1:0 над итальянской "Болоньей" благодаря быстрому голу Джона Макгинна.

Несмотря на свои проблемы с забитыми голами в Премьер-Лиге, открыть счет этим вечером команде Унаи Эмери удалось уже на 13-й минуте. Джон Макгинн на подступах к штрафной площади подхватил отскочивший к нему мяч и нанес удар в нижний угол ворот — 1:0.



Хозяева "Вилла Парк" получили заряд уверенности, но использовать это для второго гола до перерыва им не удалось — "Болонья" достойно оборонялась.



Во втором тайме в игре ощущалось некоторое напряжение из-за минимальной разницы в счете. На 66-й минуте вышедший на замену Олли Уоткинс заработал пенальти и сам же отправился его исполнять, но не смог пробить голкипера, направив мяч по центру.



Почти сразу же "Болонья" огрызнулась попаданием Сантьяго Кастро в крестовину, но этим и ограничилась.



"Вилла" одержала победу и не пропустила, что позитивно, однако без второго гола бирмингемцам было тяжеловато.



"Астон Вилла" — "Ноттингем Форест" — 1:0 (1:0)



Гол: Макгинн 13.



"Астон Вилла": Бизот, Кэш, Конса, Торрес, Матсен (Динь 75), Камара, Макгинн, Гессан, Роджерс, Буэндиа (Санчо 58), Мален (Уоткинс 58).