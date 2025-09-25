"Блэкберн" и "Ипсвич" заново сыграют остановленный матч

Футбольная Лига обязала "Блэкберн" и "Ипсвич" полностью переиграть свой матч в рамках Чемпионшипа.

"Блэкберн" принимал на своем поле "Ипсвич" в прошлую субботу, однако на 79-й минуте матч на "Эвуд Парк" был остановлен из-за сильного дождя.



На момент остановки игры "Блэкберн" вел в счете 1:0 благодаря пенальти Тодда Кантуэлла и имел численное преимущество благодаря удалению защитника "Ипсвича" Джейкоба Гривза.



К огромному разочарованию "Блэкберна", в четверг Футбольная Лига объявила, что решением совета директоров результат этого незаконченного матча был аннулирован, и теперь "Блэкберн" и "Ипсвич" сыграют все 90 минут заново. Новая дата встречи будет определена в надлежащее время.



И хотя гол Кантуэлла был аннулирован, Гривзу все равно предстоит отбыть дисквалификацию, сообщает BBC.



В ответном заявлении "Блэкберн" выразил разочарование этим решением и пообещал рассмотреть возможность подачи апелляции.