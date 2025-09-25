Слот подтвердил, что семье Жоты выплачена остаточная стоимость контракта Диогу

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подтвердил, что семье Диогу Жоты была выплачена остаточная стоимость контракта португальского нападающего.

В начале июля Жота разбился на автомобиле в Испании вместе со своим братом Андре Силвой. Это случилось всего через 11 дней после свадьбы Диогу.



Как и сообщала пресса ранее, американские владельцы "Ливерпуля" не бросили в беде вдову Жоты и двое их детей.



"К сожалению, нам пришлось пригласить на одного игрока больше, чем мы планировали. Поэтому наши траты оказались выше, чем мы намеревались".



"Та печаль, которую испытал город, делает мою работу в этом клубе особенной. Этот клуб добивался успеха и проводил парад, который больше любого другого парада где-либо в мире. Но то, как фанаты вели себя после этой трагедии. Все эти цветы, все эти мемориалы. Я становлюсь эмоциональным, когда думаю об этом. Поведение наших фанатов было невероятным".



"То же самое касается поведения игроков во время и около похорон. Затем нам нужно было вернуться к тренировкам. В какой-то момент ты думаешь: "А что чувствует его жена и его дети?"



"Я сказал, что горжусь поведением фанатов, но владельцы... Обычно критикуют именно владельцев, как и тренеров, но это похвально, как они повели себя в этой ситуации, выплатив его жене и детям все деньги по контракту. Многие люди думают, что это обычное дело в футболе, но это не так", — сообщил Слот TNT Sports.