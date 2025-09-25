Нгумоа заключил свой первый профессиональный контракт с "Ливерпулем"

Рио Нгумоа Вингер "Ливерпуля" Рио Нгумоа заключил свой первый профессиональный контракт с мерсисайдским клубом.

Нгумоа занимался в академии "Ливерпуля" после своего перехода из "Челси" в сентябре 2024, а за первую команду "красных" дебютировал в матче Кубка Англии против "Аккрингтона" в январе 2025.

К настоящему моменту 17-летний англичанин сыграл пять матчей за "Ливерпуль", отметившись победным голом в компенсированное время против "Ньюкасла" в прошлом месяце.

Как отмечает The Independent, стремительный прогресс Нгумоа стал одной из причин, почему "Ливерпуль" решил не покупать Брадли Барколя из ПСЖ или Малика Фофана из "Лиона" минувшим летом.




Дата 25.09.2025 18:00

