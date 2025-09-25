Нгумоа заключил свой первый профессиональный контракт с "Ливерпулем"
Вингер "Ливерпуля" Рио Нгумоа заключил свой первый профессиональный контракт с мерсисайдским клубом.
Нгумоа занимался в академии "Ливерпуля" после своего перехода из "Челси" в сентябре 2024, а за первую команду "красных" дебютировал в матче Кубка Англии против "Аккрингтона" в январе 2025.
К настоящему моменту 17-летний англичанин сыграл пять матчей за "Ливерпуль", отметившись победным голом в компенсированное время против "Ньюкасла" в прошлом месяце.
Как отмечает The Independent, стремительный прогресс Нгумоа стал одной из причин, почему "Ливерпуль" решил не покупать Брадли Барколя из ПСЖ или Малика Фофана из "Лиона" минувшим летом.
25.09.2025
