Нгумоа заключил свой первый профессиональный контракт с "Ливерпулем"

Вингер "Ливерпуля" Рио Нгумоа заключил свой первый профессиональный контракт с мерсисайдским клубом.

Нгумоа занимался в академии "Ливерпуля" после своего перехода из "Челси" в сентябре 2024, а за первую команду "красных" дебютировал в матче Кубка Англии против "Аккрингтона" в январе 2025.



К настоящему моменту 17-летний англичанин сыграл пять матчей за "Ливерпуль", отметившись победным голом в компенсированное время против "Ньюкасла" в прошлом месяце.



Как отмечает The Independent, стремительный прогресс Нгумоа стал одной из причин, почему "Ливерпуль" решил не покупать Брадли Барколя из ПСЖ или Малика Фофана из "Лиона" минувшим летом.