"Ливерпуль" накажет Экитике крупным штрафом

"Ливерпуль" собирается оштрафовать на две недельных зарплаты своего нападающего Уго Экитике, удаленного против "Саутгемптона".

Напомним, Экитике был глупейшим образом удален в победном для "Ливерпуля" матче 3-го раунда Кубка Лиги на этой неделе (2:1), отпраздновав свой гол с помощью снятой футболки.



Экитике получил желтую карточку, которая стала для него второй, и теперь Уго пропустит выезд к "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-Лиги в ближайшую субботу из-за дисквалификации.



Отсутствие Экитике, забившего три гола в пяти первых матчах Премьер-Лиги за "Ливерпуль", видится проблемой, потому что конкурент 23-летнего француза по позиции Александер Исак пока не готов играть все 90 минут.



Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот был крайне недоволен поступком Экитике, назвав удаление "необязательным" и "глупым", и Daily Mail утверждает, что теперь мерсисайдский клуб собирается наказать Уго максимально разрешенным штрафом в виде зарплаты за две недели.