"Ливерпуль" накажет Экитике крупным штрафом

Уго Экитике "Ливерпуль" собирается оштрафовать на две недельных зарплаты своего нападающего Уго Экитике, удаленного против "Саутгемптона".

Напомним, Экитике был глупейшим образом удален в победном для "Ливерпуля" матче 3-го раунда Кубка Лиги на этой неделе (2:1), отпраздновав свой гол с помощью снятой футболки.

Экитике получил желтую карточку, которая стала для него второй, и теперь Уго пропустит выезд к "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-Лиги в ближайшую субботу из-за дисквалификации.

Отсутствие Экитике, забившего три гола в пяти первых матчах Премьер-Лиги за "Ливерпуль", видится проблемой, потому что конкурент 23-летнего француза по позиции Александер Исак пока не готов играть все 90 минут.

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот был крайне недоволен поступком Экитике, назвав удаление "необязательным" и "глупым", и Daily Mail утверждает, что теперь мерсисайдский клуб собирается наказать Уго максимально разрешенным штрафом в виде зарплаты за две недели.




Метки дисквалификации, Ливерпуль, Экитике

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2025 17:00

Количество просмотров Просмотров: 751

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 25.09.2025 17:30 # gidro-met
    Там под футболкой была майка , это пестец ума палата

    (ответить)

  2. xusanov 25.09.2025 17:27 # xusanov
    Какой же тупой нигер

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: