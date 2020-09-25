"Реал" не планирует продавать Трента

Вопреки слухам, испанский "Реал" не помышляет о расставании с защитником сборной Англии Трентом Александер-Арнольдом.

Александер-Арнольд присоединился к "Реалу" только минувшим летом, причем гранд Ла Лиги даже заплатил "Ливерпулю" 8.4 млн. фунтов, чтобы подписать Трента поскорее, а не по истечении контракта в конце июня.



Это позволило Александер-Арнольду отправиться с "Реалом" на клубный Чемпионат Мира, где 26-летний англичанин сыграл пять матчей.



Александер-Арнольд выходил в стартовом составе "Реала" на два из четырех первых матчей в новом сезоне Ла Лиги, а против "Марселя" в Лиге Чемпионов Трент получил травму задней поверхности бедра, выбыв на полтора месяца.



Столь сложное начало карьеры Александер-Арнольда в Мадриде породило слухи о том, что "Реал" может отправить Трента назад в Премьер-Лигу.



Однако на своем ютуб-канале журналист Фабрицио Романо "гарантирует", что "Реал" очень доволен подписанием Александер-Арнольда и не планирует его продавать.



У Александер-Арнольда есть шестилетний контракт, и "Реал" отводит воспитаннику "Ливерпуля" ключевую роль в своих планах на будущее.