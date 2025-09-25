Эмери высмеял слухи насчет ухода из "Виллы"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери высмеял слухи о том, что он может покинуть клуб вслед за директором по футбольным операциям Мончи.

Во вторник вечером "Вилла" объявила об уходе Мончи и назначении на его место Роберто Олабе, который прежде трудился в "Реал Сосьедад".



Сразу же появились слухи, что вслед за Мончи покинуть "Виллу" может и Эмери, однако на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против Болоньи" Унаи отреагировал на это смехом и объяснил, почему на самом деле ушел его близкий соратник.



"Три года назад мы прибыли сюда с проектом, который мы реализовали совместно с клубом. Мончи прибыл через шесть месяцев после нас. Он был очень хорош, но после двух лет ему потребовалось новая глава в его карьере. Я желаю ему всего наилучшего в его новой главе".



"Мы разговаривали с Мончи и заранее готовились к этому. Вместе с ним и клубом мы решили, что это будет обычный переходный процесс. Ничего не меняется, только персоналии".



"Мы быстро отреагировали, пригласив человека, которого я знаю лично. Я очень уверен в Роберто, и его приход поможет нам", — цитирует Эмери Sky Sports.