Антони не позволил "Форест" победить "Реал Бетис"

Антони "Ноттингем Форест" стартовал на общем этапе Лиги Европы, упустив победу в гостях у испанского "Реал Бетис".

Матч в Севилье начался для "Форест" неудачно. На 15-й минуте Антони сместился с правого фланга в направлении штрафной, после чего сделал передачу внутрь площадки на Седрика Бакамбу, который подработал мяч и поразил ближний угол ворот — 1:0.

Реакция "лесников" не заставила себя ждать. В течение пяти минут Игорь Жезус оформил дубль, сперва во вратарской замкнув ногой прострел Моргана Гиббс-Уайта, а затем откликнувшись на подачу Дугласом Луисом углового — 1:2.

В дальнейшем "Форест" больше оберегал добытое преимущество и, казалось, выстоит, но на 85-й минуте Антони на дальней штанге замкнул прострел партнера — 2:2.

"Реал Бетис" (Испания) — "Ноттингем Форест" (Англия) — 2:2 (1:2)

Голы: Бакамбу 15, Антони 85 — Жезус 18, 23.

"Ноттингем Форест": Сельс, Уильямс, Миленкович, Морато, Зинченко, Луис (Баква 45), Андерсон, Сангаре (Йетс 82), Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои (Ндойе 64), Жезус (Калимуэндо 64).




25.09.2025

