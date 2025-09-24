Скоулз раскритиковал Рэшфорда за "позорное поведение" в МЮ

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз назвал позорным поведение нападающего Маркуса Рэшфорда до ухода от "красных дьяволов".

Проведя вторую половину прошлого сезона в "Астон Вилле", на этот сезон Рэшфорд отправился в аренду в "Барселону".



На прошлой неделе Рэшфорд отметился дублем за "Барселону" против "Ньюкасла" в Лиге Чемпионов, однако Скоулз не испытывает радости за 27-летнего англичанина.



"Нет сомнений, что парень обладает талантом. Он проявил себя в большом матче и забил великолепный второй гол".



"Мне действительно сложно порадоваться за него, почувствовать удовлетворение — в основном из-за его настроя, настроя в "Юнайтед". Это был просто позор, когда он уходил из "Юнайтед". По сути он не старался".



"Слушайте, это нормально, если ты поссорился с тренером, но помни, что у тебя есть партнеры по команде, с которыми ты играешь. У тебя есть толпа из 80,000 зрителей, ради которых ты должен стараться каждую неделю".



"Я столько раз видел, как он ходит по полю пешком за "Юнайтед", и поэтому я считаю все его поведение позорным. Думаю, он подвел "Манчестер Юнайтед". А если ты предал однажды, ты предашь снова", — цитирует Скоулза talkSPORT.