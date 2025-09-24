Гвардиола готов давать игровые минуты Филлипсу

Калвин Филлипс Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что готов использовать в матчах Калвина Филлипса, когда тот наберет форму.

Не сумев покинуть "Сити" в летнее трансферное окно, Филлипс — к немалому удивлению — попал в заявку "горожан" на Премьер-Лигу.

Гвардиола подтверждает, что Филлипс будет частью первой команды, но сперва 29-летнему англичанину, которого в прошлом сезоне арендовал "Ипсвич", нужно окончательно восстановиться после перенесенной в мае операции на ахилле.

"Калвин в Лондоне, потому что он во второй раз станет отцом. Таково будущее для Калвина прямо сейчас".

"По возвращении он будет тренироваться с нами, а там посмотрим. Конечно, он возвращается после травмы, после операции, и ему нужны тренировки. Возможно, он будет получать некоторые минуты", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2025 12:00

Количество просмотров Просмотров: 177




Поиск: