Гвардиола готов давать игровые минуты Филлипсу

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что готов использовать в матчах Калвина Филлипса, когда тот наберет форму.

Не сумев покинуть "Сити" в летнее трансферное окно, Филлипс — к немалому удивлению — попал в заявку "горожан" на Премьер-Лигу.



Гвардиола подтверждает, что Филлипс будет частью первой команды, но сперва 29-летнему англичанину, которого в прошлом сезоне арендовал "Ипсвич", нужно окончательно восстановиться после перенесенной в мае операции на ахилле.



"Калвин в Лондоне, потому что он во второй раз станет отцом. Таково будущее для Калвина прямо сейчас".



"По возвращении он будет тренироваться с нами, а там посмотрим. Конечно, он возвращается после травмы, после операции, и ему нужны тренировки. Возможно, он будет получать некоторые минуты", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.