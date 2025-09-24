Мареска отчитал игроков "Челси" в перерыве матча с "Линкольном"

Энцо Мареска Наставник "Челси" Энцо Мареска поведал, что устроил разнос своей команде в перерыве матча Кубка Лиги против "Линкольна".

Накануне "Челси" одержал победу 1:2 в гостях у "Линкольна", однако первый тайм остался за командой третьего дивизиона.

В первые 45 минут "Линкольн" превосходил "Челси" в желании, справедливо забив гол перед перерывом. Поэтому в раздевалке Мареске пришлось на повышенных тонах поговорить со своими подопечными.

"Был ли разбор полетов в перерыве? Абсолютно, абсолютно, абсолютно".

"Я знаю, кто некоторые из них не играли такого рода матчей. Я спросил их, как много раз они играли против команд Лиги Один, потому что такие матчи играют по-другому".

"Это другой матч, потому что соперник обладает удвоенным желанием. У нас возникли небольшие сложности в первом тайме, но мы были гораздо лучше во втором тайме и выиграли матч".

"Если в следующем матче мы отправимся на выезд к команде из Лиги Один или Лиги Два, этот опыт сослужит нам хорошую службу. Это был хороший опыт", — цитирует Мареску Evening Standard.




