Инкапье угодил в лазарет "Арсенала"
"Арсенал" потерял своего новичка Пьеро Инкапье с травмой паховой области.
Арендованный у "Байера" Инкапье дебютировал за "Арсенал" на прошлой неделе, появившись на замену в компенсированное время матча Лиги Чемпионов против "Атлетика".
Затем Инкапье не попал в заявку "Арсенала" на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье, и причиной этому стала травма 23-летнего защитника сборной Эквадора.
"Он получил небольшую травму паха. Посмотрим, как он будет себя чувствовать в ближайшие дни. У него не было полноценной предсезонной подготовки, и он столкнулся с резкой сменой нагрузки".
"Посмотрим на его самочувствие на следующей неделе. Думаю, его отсутствие будет коротким", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету Sky Sports.
23.09.2025 22:00
Просмотров: 290
