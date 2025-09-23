Инкапье угодил в лазарет "Арсенала"

"Арсенал" потерял своего новичка Пьеро Инкапье с травмой паховой области.

Арендованный у "Байера" Инкапье дебютировал за "Арсенал" на прошлой неделе, появившись на замену в компенсированное время матча Лиги Чемпионов против "Атлетика".



Затем Инкапье не попал в заявку "Арсенала" на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье, и причиной этому стала травма 23-летнего защитника сборной Эквадора.



"Он получил небольшую травму паха. Посмотрим, как он будет себя чувствовать в ближайшие дни. У него не было полноценной предсезонной подготовки, и он столкнулся с резкой сменой нагрузки".



"Посмотрим на его самочувствие на следующей неделе. Думаю, его отсутствие будет коротким", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету Sky Sports.