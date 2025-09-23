Клубы Премьер-Лиги не договорились об изменениях ФФП

Клубы Премьер-Лиги не смогли договориться об изменении правил финансового фейр-плей.

Последние 18 месяцев боссы клубов Премьер-Лиги работали над адаптацией правил ФФП, которые вызывают так много нареканий.



Основных моделей было две. Первая — squad-cost ratio — заключалась в том, что расходы клуба на зарплаты должны быть ограничены 85% от заработанного. Девять из 20 команд Премьер-Лиги уже следуют этому правилу, потому что выступают в соревнованиях УЕФА.



Вторая модель — anchoring — предполагала, что уровень трат будет привязан к заработкам последнего клуба дивизиона. Против этого в прошлом выступали "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".



Во вторник в Лондоне состоялась очередная встреча боссов клубов Премьер-Лиги, однако сторонам так и не удалось выработать общую точку зрения. Согласовать и принять изменения к следующему сезону более не представляет возможным, сообщает The Guardian.



Таким образом, текущая модель ФФП — profitability and sustainability rules — останется без изменений еще минимум на сезон. Она, напомним, ограничивает убыток клуба за трехлетний период, но имеет ряд лазеек, как неоднократно показал "Челси".