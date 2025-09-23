Мончи покинет "Астон Виллу"

Президент по футбольным операциям "Астон Виллы" Мончи близок к уходу из бирмингемского клуба.

Мончи пришел в "Виллу" в 2013 году, воссоединившись в Бирмингеме с главным тренером Унаи Эмери, вместе с которым он на протяжении трех лет работал в "Севилье".



"Вилла" успешно провела сезон 2023/24, заняв четвертое место в Премьер-Лиге и квалифицировавшись в Лигу Чемпионов, где достигла 1/4 финала.



Однако "Вилла" провалила старт нового сезона, а трансферная политика клуба уже некоторое время вызывает большие вопросы.



"Вилла" увязла в борьбе за соблюдение правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги и УЕФА, и это стоило Мончи работы.



Сразу несколько источников подтвердили The Athletic, что уход Мончи из "Виллы" будет подтвержден в ближайшее время.