Бернарду Силва пожаловался, что "Сити" отдыхал меньше "Арсенала"

Капитан "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что его команда оказалась в "невыгодном положении" перед матчем Премьер-Лиги против "Арсенала" накануне.

Накануне "Сити" в компенсированное время упустил победу против "Арсенала" (1:1), почти весь матч играя вторым номером.



Столь вялый футбол в исполнении своей команды Силва объясняет тем, что "Сити" отдыхал на два дня меньше после матча Лиги Чемпионов посреди недели, нежели "Арсенал". При этом в воскресенье "канониры" играли дома, тогда как "горожане" потратили время на дорогу.



"Так нельзя, чтобы вы приезжали на один из важнейших матчей в сезоне, находясь в столь невыгодном положении в плане отдыха. Это несправедливо, что вам приходится играть один из таких матчей подобным образом. Это просто неправильно".



"У них было пять дней на восстановление, а у нас — два с половиной. Это один из важнейших матчей сезона, и такое допускать нельзя. Этого времени просто недостаточно".



"Я не чувствовал себя идеально, чтобы сыграть в этом матче. Люди, которые не играли на высочайшем уровне, не знают, насколько важно твое самочувствие для такого рода матча. Тебе нужно быть в своем лучшем состоянии".



"Вы видели, что Хусанов получил травму, потому что такие матчи очень требовательны. Это просто расстраивает, что мы не смогли сыграть на своем лучшем уровне из-за решения каких-то людей, которые думают, что будет справедливо приехать к "Арсеналу", имея на два с половиной дня меньше".



"Учитывая переезд, вам нужен еще минимум один день на восстановление. Не имеет значения, если бы "Арсенал" отдыхал четыре, пять или шесть дней, просто дайте нам еще один день. Тогда у нас было бы три с половиной дня, и это уравняло бы команды", — цитирует Силву Sky Sports.