"Челси" может вернуться за Меньяном

"Челси" может предпринять новую попытку заполучить голкипера итальянского "Милана" Майка Меньяна.

"Челси" хотел купить Меньяна еще в начале минувшего лета, до клубного Чемпионата Мира, но отказался платить запрошенные "Миланом" 25 миллионов фунтов.



Контракт Меньяна с "Миланом" по-прежнему истекает в конце сезона, а значит следующим летом Майк может стать свободным агентом.



Как сообщает Daily Express, главный тренер "Челси" Энцо Мареска является большим поклонником 30-летнего француза, считая того идеальным голкипером для своего стиля футбола.



Будучи зарубежным клуб, "Челси" может начать переговоры напрямую с Меньяном уже в январе и даже заключить предварительный контракт.



Добавим, новый сезон "Челси" начал с Робертом Санчесом в качестве основного голкипера, но в минувший уикенд 27-летний испанец подвел Мареску, схлопотав удаление в самом начале проигранного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" (2:1).