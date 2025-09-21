Рэднапп: "Самый важный результат для Аморима в МЮ"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал победу над "Челси" самым важным результатом для Рубена Аморима за время работы в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Накануне "Юнайтед" одержал домашнюю победу 2:1 над "Челси", слегка облегчив давление на Аморима, провалившего старт нового сезона.
Рэднапп получил удовольствие от просмотра игры и думает, что этот результат придаст импульс "Юнайтед" на будущее.
"Это самый важный результат Рубена Аморима в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед", дома — уж точно".
"Эта победа имеет огромное значение для него. Игра стала напряженной после удаления Каземиро, и ты не был уверен, что они доведут дело до победы".
"Должен честно сказать, это был безумный матч. А какие замены, какие тактические изменения. Порой было сложно за всем уследить. Но это был так интересно, потому что было так хаотично", — сообщил Рэднапп Sky Sports.
