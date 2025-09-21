Агент подтвердил, что "Челси" хотел Хейсена еще в январе

Агент защитника испанского "Реала" Дина Хейсена поведал, что "Челси" был первым большим клубом, проявившим интерес к его клиенту.

Минувшим летом "Реал" приобрел Хейсена у "Борнмута", выплатив отступные в 50 миллионов фунтов по контракту Дина.



По словам агента Али Барата, у Хейсена также были другие варианты, а "Челси" и вовсе пытался переманить защитника сборной Испании еще в зимнее трансферное окно.



"Когда мы нашли общий язык с "Реалом", решение далось нам легко. Было много заинтересованных клубов, но "Реал" есть "Реал".



"Его также хотел "Челси", еще с января. Они были первым большим клубом, который проявил свой интерес. Но "Борнмут" не хотел продавать в январе, вдобавок пункт о выкупе еще не был активен тогда, только летом".



"Конечно, после того, как он сыграл за сборную, мы могли выбирать примерно из семи больших клубов, включая "Баварию", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Ньюкасл"... Все они хотели Дина, если честно", — сообщил Барат AS.