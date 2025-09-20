"Вест Хэм" готовится к расставанию с Поттером

"Вест Хэм" активно готовится к расставанию со своим главным тренером Грэмом Поттером.

В субботу "Вест Хэм" потерпел свое четвертое поражение в новом сезоне Премьер-Лиги, уступив дома "Кристал Пэлас" со счетом 1:2.



Матчу на Лондонском стадионе предшествовала массовая акция протеста фанатов "Вест Хэма" против руководителей своего клуба.



Поттер признает, что чувствуе столь напряженную атмосферу, однако Грэм предлагаем всем в клубе сплотиться вместо того, чтобы искать виноватых.



"Каждый в клубе ощущает это давление, потому что это не та ситуация, как мы хотим. От этого не спрячешься".



"Мы хотим выступать лучше, нежели мы выступаем, но в данный момент этого нет. Поэтому нам нужно найти решение. Нам нужно трудиться, нам нужно сплотиться, и нам нужно найти эти ответы", — цитирует Поттера Sky Sports.



Тем временем, как передает BBC, боссы "Вест Хэма" активно перебирают варианты на замену Поттеру. Клуб хочет заранее определить специалиста, которому будет доверена команда в случае увольнения Грэма.



Среди рассматриваемых "молотобойцами" вариантов, называются Нуну Эшпириту Санту, Славен Билич и Гари О'Нил.