Грилиш раскритиковал судейство в мерсисайдском дерби

Вингер "Эвертона" Джек Грилиш раскритиковал судейство рефери Даррена Инглэнда в дерби против "Ливерпуля".

В субботу "Эвертон" потерпел поражение 2:1 в мерсисайдском дерби на "Энфилде", и после финального свистка Грилиш принялся спорить с Инглэндом.



Грилиш был возмущен тем, что Инглэнд показал желтую карточку его партнеру по команде Кирнану Дьюсбери-Холлу за быстрый розыгрыш штрафного и мешал "Эвертону" взвинтить темп, когда "ириски" пытались уйти от поражения на исходе матча.



"Это немного расстраивает, потому что они ("Ливерпуль") временами пытались замедлить игру во втором тайме. За всю свою жизнь я никогда не видел, чтобы игроку показали желтую за быстрый розыгрыш штрафного. Я не знаю, откуда взялось это правило. Даже компенсированное время, три минуты и одна минута? Да ладно, я такого еще не видел в Премьер-Лиге за последние два-три года".



"Разочарован ли я еще чем-нибудь? Да, конечно. Слушайте, я понимаю, когда порой ты не хочешь прерывать игру. Но когда ты не свистишь нам, а две секунды спустя одного из их защитников касаются со спины, он падает, и ты даешь свисток... Так просто нельзя. Я понимаю это — ты приезжаешь на такие стадионы, оказываешься под давлением толпы и чувствуешь себя обязанным".



"Как я уже сказал, теперь Кирнан на четырех желтых карточках, он в одной от дисквалификации, и сегодня он получил желтую за то, что быстро разыграл штрафной. Мы хотели поскорее возобновить игру, мы уступали в счете. Я никогда такого не видел в своей жизни", — цитирует Грилиша Daily Mirror.