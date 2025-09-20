Робсон призвал дать Амориму три года

Легенда "Манчестер Юнайтед" Брайан Робсон считает, что главному тренеру "красных дьяволов" Рубену Амориму нужно дать три года на создание команды на свой манер.

В ноябре Аморим отметит свою первую годовщину в "Юнайтед" — если, конечно, доработает до того времени, потому что Рубен оказался под серьезным давлением на фоне слабого старта в новом сезоне.



Робсон хочет, чтобы "Юнайтед" проявил терпение к Амориму и дал тому несколько трансферных окон.



"Мы так много раз меняли тренеров (с 2013 года). Думаю, нужно остановиться и сказать: "Нет, мы не будем увольнять тренера и возлагать вину на него".



"Когда у вас есть немного денег, и клуб позволяет тебе изменить подбор игроков, тебе нужно три года, чтобы собрать правильную команду".



"На мой взгляд, трех лет в "Манчестер Юнайтед" должно быть достаточно (для создания команды). Посмотрите на потраченные нами деньги. В ваших руках взять и подписать игроков топ-уровня, которые усилят вас", — сообщил Робсон The Telegraph.