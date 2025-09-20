Робсон призвал дать Амориму три года

Рубен Аморим Легенда "Манчестер Юнайтед" Брайан Робсон считает, что главному тренеру "красных дьяволов" Рубену Амориму нужно дать три года на создание команды на свой манер.

В ноябре Аморим отметит свою первую годовщину в "Юнайтед" — если, конечно, доработает до того времени, потому что Рубен оказался под серьезным давлением на фоне слабого старта в новом сезоне.

Робсон хочет, чтобы "Юнайтед" проявил терпение к Амориму и дал тому несколько трансферных окон.

"Мы так много раз меняли тренеров (с 2013 года). Думаю, нужно остановиться и сказать: "Нет, мы не будем увольнять тренера и возлагать вину на него".

"Когда у вас есть немного денег, и клуб позволяет тебе изменить подбор игроков, тебе нужно три года, чтобы собрать правильную команду".

"На мой взгляд, трех лет в "Манчестер Юнайтед" должно быть достаточно (для создания команды). Посмотрите на потраченные нами деньги. В ваших руках взять и подписать игроков топ-уровня, которые усилят вас", — сообщил Робсон The Telegraph.




20.09.2025 14:00

  hunter022 20.09.2025 14:21
    Значит МЮ пора готовиться к лиге 1 в Англии.

  superperez101 20.09.2025 14:21
    за год заработать столько денег, сколько он - это целенаправленные шаги.
    по стопам маура пошёл, какие 3 года

