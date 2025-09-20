Мареска: "Гарначо готов выйти в старте против МЮ"

Алехандро Гарначо Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что его вингер Алехандро Гарначо готов выйти в стартовом составе против своего бывшего клуба "Манчестер Юнайтед".

В субботу у Гарначо будет возможность впервые появиться на поле "Олд Траффорд" после перехода из "Юнайтед" в "Челси" за 40 миллионов фунтов.

Против "Брентфорда" и "Баварии" Гарначо выходил на замену, и теперь Мареска подумывает выпустить 21-летнего аргентинца с первых минут.

"Он был очень хорош в двух последних матчах. Он может очень пригодиться во втором тайме. Я объяснял это ему, когда мы играли против "Баварии". Мы адаптируем свой стиль, чтобы получить то, что мы хотим от вингера".

"Думаю, если завтра он выйдет в стартовом составе, он готов к этому", — цитирует Мареску talkSPORT.




  1. arsfann 20.09.2025 10:14 # arsfann
    Продали Мадуеке чтобы купить это чучело у коровника,бестолочи мля .

