Рэтклифф потребовал от Аморима попасть в еврокубки

Перед главным тренером "Манчестер Юнайтед" Рубеном Аморимом была поставлена задача квалифицироваться в еврокубки в этом сезоне.

В минувший четверг совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф на вертолете прилетел на тренировочную базу "красных дьяволов" в Каррингтоне и обсудил с Аморимом меры по улучшению результатов.



"Юнайтед" выиграл лишь один из пяти первых матчей в новом сезоне с учетом всех соревнований, чему предшествовала худшая в истории клуба с "Олд Траффорд" кампания в Премьер-Лиге — 15-е место и только 42 набранных очка.



Несмотря на удручающие результаты, Рэтклифф верит, что собранные для Аморима игроки способны выступать гораздо лучше.



Рэтклифф верит, что "Юнайтед" даже по силам финишировать в топ-5 Премьер-Лиги и попасть в Лигу Чемпионов, однако Амориму была озвучена задача просто вернуться в Европу, утверждает talkSPORT.



"Юнайтед" уже вылетел из Кубка Лиги и, помимо Премьер-Лиги, имеет лишь Кубок Англии как запасной маршрут в еврокубки.