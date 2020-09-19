Аморим: "Рэтклифф предлагал мне новый контракт!"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил визит совладельца клуба сэра Джима Рэтклиффа на базу в Каррингтоне.

Накануне Рэтклифф на вертолете прилетел в Каррингтон, где провел серию встреч, в том числе с Аморимом, провалившим старт нового сезона.



Объясняя визит Рэтклиффа, Аморим сперва отшутился, а затем рассказал, что это была обычная рабочая встреча.



"Новый контракт, он предлагал мне новый контракт!"



"Нет, это было обычное дело, просто выразить поддержку и объяснить, что это долгосрочный контракт. Он много раз произнес: "Это мой третий сезон". Но не мой. Обычное дело".



"Я поговорил с ним, с Омаром (Беррада, исполнительным директором), с Джейсоном (Уилкоксом, спортивным директором), просто постаравшись посмотреть на все данные насчет команды".



"Так что это обычная встреча, которых у нас было несколько, но в данный момент это нормально, что люди уделяют этому внимание", — цитирует Аморима Sky Sports.