Слот раскрыл свой план насчет Исака и Экитике

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его нападающие Александер Исак и Уго Экитике могут играть вместе.

Минувшим летом "Ливерпуль" потратил 79 миллионов фунтов на приглашение Экитике из "Айнтрахта", а затем за 125 млн. фунтов приобрел Исака у "Ньюкасла".



И хотя обычно "Ливерпуль" играет с одним форвардом, Слот уверен, что сможет найти применение обоим своим дорогостоящим игрокам.



Например, Слот готов иногда играть с двумя форвардами или использовать Экитике в качестве флангового нападающего.



"Я рассматриваю возможность использования их вместе, потому что ты рассматриваешь много вещей".



"Еси оба находятся в лучшей форме за свою жизнь, ты рассмотришь такую возможность, но в то же время очевидно, что у нас есть схема 4-3-3. В заключительной фазе мы уже играли с двумя "девятками".



"Уго может играть слева. Это хорошо, что у нас есть несколько вариантов игры, и если кто-нибудь не в форме, мы можем использовать их по схеме 4-4-2. Это зависит от игровой и физической формы", — цитирует Слота Evening Standard.