Слот раскрыл свой план насчет Исака и Экитике
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его нападающие Александер Исак и Уго Экитике могут играть вместе.
Минувшим летом "Ливерпуль" потратил 79 миллионов фунтов на приглашение Экитике из "Айнтрахта", а затем за 125 млн. фунтов приобрел Исака у "Ньюкасла".
И хотя обычно "Ливерпуль" играет с одним форвардом, Слот уверен, что сможет найти применение обоим своим дорогостоящим игрокам.
Например, Слот готов иногда играть с двумя форвардами или использовать Экитике в качестве флангового нападающего.
"Я рассматриваю возможность использования их вместе, потому что ты рассматриваешь много вещей".
"Еси оба находятся в лучшей форме за свою жизнь, ты рассмотришь такую возможность, но в то же время очевидно, что у нас есть схема 4-3-3. В заключительной фазе мы уже играли с двумя "девятками".
"Уго может играть слева. Это хорошо, что у нас есть несколько вариантов игры, и если кто-нибудь не в форме, мы можем использовать их по схеме 4-4-2. Это зависит от игровой и физической формы", — цитирует Слота Evening Standard.
19.09.2025 18:00
Просмотров: 392
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Охуенно придумал.
(ответить)
Ну ну,
точь в муму
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий