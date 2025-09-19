Мареска: "Тяжелая жизнь у моего отца, а не у футболистов"
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска выступил в защиту своего клуба насчет обращения с защитником Акселем Дисаси и вингером Рахимом Стерлингом.
На текущей неделе стало известно, что Ассоциация профессиональных игроков вступила в переговоры с "Челси" насчет Дисаси и Стерлинга, которые не покинули "Стэмфорд Бридж" в летнее трансферное окно и остаются изолированными от первой команды.
По слухам, "синие" даже были предупреждены, что "оскорбительное отношение" клуба к своим игрокам-изгоям может стать поводом для расторжения контрактов, как это предусмотрено правилами.
Однако Мареска убежден, что "Челси" обеспечил Дисаси и Стерлингу достойные условия для тренировок. Энцо вообще считает, что Акселю и Рахиму грех жаловаться на свою жизнь.
"Моему отцу 75 лет, и на протяжении 50 лет он был рыбаком, который работал с 2 до 10 часов утра. Вот это тяжелая жизнь в сравнении с жизнью игрока, учитывая то, как они трудятся".
"Я сам был в ситуации Рахима и Акселя. Конечно, я знаю, что это не лучшее ощущение".
"Потому что, если ты игрок, это означает, что ты хочешь тренироваться и играть матчи, но в силу различных причин ситуация такая, какая она есть в данный момент. Я знаю, что клуб дает им возможность трудиться правильным образом, и это единственное, что я могу сказать".
"Думаю, вам нравится об этом говорить, но так бывает не только в "Челси", а в любом клубе мира. Могу заверить вас, что в Италии, Испании, Англии, Франции, США, Бразилии — в любом клубе мира — может случиться подобное, если по какой-либо причине игрок и клуб не могут найти решение".
"Ты даешь игроку все инструменты, чтобы проводить тренировки и делать все необходимые вещи, но если ты не являешься частью команды, ты не являешься частью команды".
"Повторюсь, я знаю, что вам нравится об этом говорить, но дело не в "Челси". Это может произойти в любом клубе мира", — цитирует Мареску Evening Standard.
19.09.2025 16:00
Просмотров: 755
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
руснявххаахахаххахаха
Кадыров поручил Кадырову контролировать уплату налогов на имущество в Чечне
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что назначил своего 17-летнего сына Адама Кадырова контролировать уплату налога на имущество от муниципальных компаний в регионе.
«Поручил ответственным лицам обеспечить надлежащее исполнение обязанностей по уплате налога на имущество организациями муниципального уровня. Контроль за исполнением данного поручения возложил на помощника главы ЧР, секретаря совета безопасности ЧР Адама Кадырова», — написал Кадыров.
Кроме того, сегодня сын Кадырова получил юбилейную медаль в честь 25-летия ОМОНа «Ахмат-Крепость».
«В ходе мероприятия Абдул-Керим Кадыров вручил памятные юбилейные медали «25 лет ОМОН «Ахмат-Крепость» (на транспорте)» Адаму Кадырову, Абузайду Висмурадову, Шарипу Делимханову и Аслану Ирасханову», — рассказал Кадыров-старший.
Таким образом, до своего совершеннолетия Адам Кадыров стал:
— руководителем службы безопасности главы Чечни (с 15 лет);
— куратором МВД Чечни (с начала апреля этого года);
— секретарем Совбеза региона;
— куратором министерства спецназа имени Путина;
— куратором оказания гуманитарной помощи жителям Палестины;
— «ответственным лицом, обеспечивающим надлежащее исполнение обязанностей по уплате налога на имущество организациями муниципального уровня» в Чечне.
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что его сын Адам не имеет незаслуженных наград.
(ответить)
Британское ВВС опубликовала топ 3 позорных вещей в 2025 году:
1. Быть украинцем
2. Быть белорусом, болеть за Украину и работать в Польше на голубике.
3. Смотреть АПЛ в метро Киева.
(ответить)
АМЕРИКЕ КИРДЫК.. опять
Наличными долларами через 5-15 лет можно будет только разжигать печку — хрюкает Минфин пидарашки
Иностранная наличка не является надёжным средством сбережения денег, добавили в ведомстве.
русне ссали на ебало еще в 1951 г. о том, что доллару кирдык (фото).
русне ссали на ебало еще в 1990 г. о том, что доллару кирдык (видео)
и вот сейчас в 2025 г. ссут на ебало рускому пидорскому скоту о том, что доллару кирдык
руский пидорский скот, шо с ебалом?
(ответить)
СОЛОВИНЫЙ ПОМËТ АГЕНТ СБУ???
помëт снял видос в секретном бпла центре русни и не заблюрил некоторые кадры, по которым журналисты выявили место секретного центра бпла рашки
ну за вилы на озере комо и миллионы замороженных долларов на счетах в европке, любой готов сдать русню)))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий