Мареска: "Тяжелая жизнь у моего отца, а не у футболистов"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска выступил в защиту своего клуба насчет обращения с защитником Акселем Дисаси и вингером Рахимом Стерлингом.

На текущей неделе стало известно, что Ассоциация профессиональных игроков вступила в переговоры с "Челси" насчет Дисаси и Стерлинга, которые не покинули "Стэмфорд Бридж" в летнее трансферное окно и остаются изолированными от первой команды.



По слухам, "синие" даже были предупреждены, что "оскорбительное отношение" клуба к своим игрокам-изгоям может стать поводом для расторжения контрактов, как это предусмотрено правилами.



Однако Мареска убежден, что "Челси" обеспечил Дисаси и Стерлингу достойные условия для тренировок. Энцо вообще считает, что Акселю и Рахиму грех жаловаться на свою жизнь.



"Моему отцу 75 лет, и на протяжении 50 лет он был рыбаком, который работал с 2 до 10 часов утра. Вот это тяжелая жизнь в сравнении с жизнью игрока, учитывая то, как они трудятся".



"Я сам был в ситуации Рахима и Акселя. Конечно, я знаю, что это не лучшее ощущение".



"Потому что, если ты игрок, это означает, что ты хочешь тренироваться и играть матчи, но в силу различных причин ситуация такая, какая она есть в данный момент. Я знаю, что клуб дает им возможность трудиться правильным образом, и это единственное, что я могу сказать".



"Думаю, вам нравится об этом говорить, но так бывает не только в "Челси", а в любом клубе мира. Могу заверить вас, что в Италии, Испании, Англии, Франции, США, Бразилии — в любом клубе мира — может случиться подобное, если по какой-либо причине игрок и клуб не могут найти решение".



"Ты даешь игроку все инструменты, чтобы проводить тренировки и делать все необходимые вещи, но если ты не являешься частью команды, ты не являешься частью команды".



"Повторюсь, я знаю, что вам нравится об этом говорить, но дело не в "Челси". Это может произойти в любом клубе мира", — цитирует Мареску Evening Standard.