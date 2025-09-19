Ларсен согласовал новый контракт с "Вулверхэмптоном"

Нападающий "Вулверхэмптона" Йорген Ларсен согласовал со своим клубом новый контракт на улучшенных условиях.

Свой действующий контракт Ларсен заключил только минувшим летом, когда был выкуплен у "Сельты" за 23 миллиона фунтов после сезона аренды.



С тех пор "Ньюкасл" сделал предложения в 50 и 55 млн. фунтов о покупке Ларсена, но "Вулверхэмптон" оба раза ответил отказом, несмотря на то, что сам Йорген выразил желание перейти к "сорокам".



Желание перебраться в клуб из Лиги Чемпионов не помешало Ларсену договориться о новом контракте с "волками". Как сообщает Sky Sports, Йорген подпишет соглашение на пять лет с опцией продления на 12 месяцев.



Добавим, 25-летний норвежец забил 14 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги.