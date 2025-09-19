"Арсенал" попрощался с Льюисом и повысил Гарлика

Ричард Гарлик "Арсенал" объявил о перестановках в высшем руководстве своего клуба.

Как следуют из опубликованного "Арсеналом" заявления, Тим Льюис покинул должность вице-президента. Причины этого решения не раскрываются.

Льюис консультировал владельца "Арсенала" Стэна Кроенке с 2017 года, пять лет назад вошел в совет директоров "канониров", а в 2023 сал вице-президентом.

Одновременно с этим управляющий директор Ричард Гарлик, находящийся в "Арсенале" с 2021 года, был повышен до поста исполнительного директора.




