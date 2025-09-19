Анри: "Ливерпуль" пропускает слишком много голов"

Тьерри Анри Легенда "Арсенала" Тьерри Анри считает, что "Ливерпулю" нужно улучшить свою игру в обороне, чтобы иметь реальные шансы на победу в Лиге Чемпионов.

"Ливерпуль" выиграл все пять своих матчей в новом сезоне, включая победу 3:2 над "Атлетико" в Лиге Чемпионов в минувшую среду.

Однако Анри считает, что команда Арне Слота пропускает слишком много голов, а в Лиге Чемпионов это важный фактор.

"Думаю, они еще с предсезонных матчей пропускают слишком много голов, им нужно исправить это".

"Против "Бернли" в предыдущем матче они также вышли сухими из воды. Вы должны находить способы выигрывать матчи, так что в этом плане никаких претензий".

"Но в Лиге Чемпионов тяжело рассчитывать на успех, если вы пропускаете слишком много голов", — сообщил Анри CBS Sports.




  1. jjflash68 19.09.2025 13:05 # jjflash68
    Вы забьёте нам сколько сможете, а мы вам - сколько захотим.

