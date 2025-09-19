Гвардиола рад возвращению Фодена в форму

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порадовался возвращению в форму полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена.

Накануне вечером Фоден отметился великолепной результативной передачей на Эрлинга Холанда, благодаря чему "Сити" открыл счет против "Наполи" и впоследствии оформил победу 2:0.



Также Фоден поучаствовал во всех трех голах "Сити" против "Манчестер Юнайтед", и Гвардиола безмерно счастлив, что 25-летний англичанин оставил позади неудачный прошлый сезон.



"Вы не можете себе представить, как сильно нам его не хватало. Это тот Фил, которого мы знаем по игре рядом с Холандом и который становился лучшим игроком в Премьер-Лиге".



"В пошлом сезоне он не был таким игроком. Поэтому сейчас мы так рады. Насколько мне известно, он счастлив и наслаждается игрой. Если в его жизни все нормально, остальное сложится естественным образом, а его невероятный талант обнаружит себя", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".