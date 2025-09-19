Мата и Кьеллини инвестировали в английский футбол

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Хуан Мата и экс-защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини совершили свои инвестиции в английский футбол.

Мата лишь на днях перешел в австралийский "Мельберн Виктори", тогда как Кьеллини завершил игровую карьеру еще три года назад после двух сезонов в "Лос-Анджелесе".



Как сообщает The Times, теперь Мата и Кьеллини являются совладельцами женской команды "Бристоль Сити" из Женской суперлиги 2. Позже в этом сезоне Хуан и Джорджо совершат визит в Англию и будут представлены в качестве новых хозяев.



Свои инвестиции Мата и Кьеллини совершили через группу Mercury13, которая с марта 2024 владеет женской командой "Комо", заманив туда саму Алишу Леманн.