Рэтклифф прилетел на встречу с Аморимом на вертолете

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф прилетел на вертолете на базу своего клуба и провел встречу с главным тренером Рубеном Аморимом.

Аморим оказался под огромным давлением, выиграв лишь один из четырех первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги и сенсационно уступив "Гримсби" в Кубке Лиги.



Аморим тренирует "Юнайтед" уже более 10 месяцев, но команда не демонстрирует ощутимого прогресса, а Рубен упрямо придерживается своей схемы с тремя защитниками.



Пресса уже некоторое время спекулирует насчет возможного увольнения Аморима, и The Athletic может подтвердить, что в четверг у Рубена состоялась встреча с Рэтклиффом.



Рэтклифф эффектно появился на базе "Юнайтед" в Каррингтоне, прибыв на вертолете, однако этот визит был запланированным — речи о кризисных переговорах не идет.



На базе Рэтклифф провел серию встреч, в том числе с Аморимом. Сэр Джим обсудил с Рубеном форму команды и возможные варианты по выходу из сложившейся ситуации.



Добавим, Рэтклифф также посетил поражение "Юнайтед" от "Манчестер Сити" в прошлое воскресенье (3:0). В своем следующем матче "красные дьяволы" примут "Челси".