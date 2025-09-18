"Сити" победил "Наполи"

С успехом разыграв численное преимущество, "Манчестер Сити" одержал победу 2:0 над итальянским "Наполи".

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола доверился тем же 11 игрокам, что начинали победное дерби против "Манчестер Юнайтед" в прошлое воскресенье (3:0).



Хозяева начали матч первым номером, но на 17-й минуте и гости показали зубы. Сам Бекема пробил головой после подачи углового, заставив Джанлуиджи Доннарумму совершить хороший сейв.



На 21-й минуте рефери достал из кармана красную карточку, удалив Джованни Ди Лоренцо за фол последней надежды на Эрлинге Холанде на подступах к штрафной.



Получив численное преимущество, "Сити" окопался возле чужой штрафной. "Наполи" оказался прижат к своим воротам, но Ваня Милинкович-Савич со своими защитниками не позволили сопернику забить до перерыва.



В итоге гости продержались до 56-й минуты. Фил Фоден с подступов к штрафной выполнил заброс в штрафную, а Холанд пробил головой, и мяч по дуге залетел под перекладину — 1:0.



"Горожане" раскрепостились и вскоре удвоили счет. Жереми Доку ушел от двух соперников на левом краю штрафной и закатил мяч между ног Милинкович-Савичу — 2:0.



Удаление Ди Лоренцо в первом тайме стало приговоров для "Наполи". Это был лишь вопрос времени, прежде чем "Сити" забьет.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Наполи" (Италия) — 2:0 (0:0)



Голы: Холанд 56, Доку 65.



"Манчестер Сити": Доннарумма, Хусанов, Диаш, Гвардиол (Аке 80), О'Райли, Родри (Гонсалес 60), Силва, Рейндерс (Льюис 80), Фоден, Доку (Савиньо 69), Холанд (Бобб 80).



"Наполи": Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Бекема, Буонджорно, Спинаццола, Лоботка (Гилмор 72), Политано (Жезус 55), Ангисса (Элмас 71), Де Брюйне (Оливера 26), Мактоминей, Хейлунд (Нерес 72).



Предупреждение: Политано.



Удаление: Ди Лоренцо 21.