PFA ведет переговоры с "Челси" насчет Дисаси и Стерлинга

Рахим Стерлинг и Аксель Дисаси Ассоциация профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association) ведет переговоры с "Челси" насчет обращения с защитником Акселем Дисаси и вингером Рахимом Стерлингом.

Все лето тренируясь отдельно от первой команды "Челси" и заранее зная свою судьбу, Дисаси и Стерлинг не смогли или не захотели найти себе новое пристанище до закрытия трансферного окна.

Наставник "Челси" Энцо Мареска уже подтвердил, что Дисаси и Стерлинг не будут восстановлены в качестве игроков первой команды, а продолжат тренироваться отдельно.

Как сообщает BBC, PFA решила вмешаться в эту ситуацию, чтобы обеспечить 27-летнему Акселю и 30-летнему Рахиму "тренировки на оптимальном уровне".

"Челси" также напомнили, что по правилам ФИФА "оскорбительное отношение" к изолированным игрокам может стать поводом к расторжению контракта.




Метки PFA, Дисаси, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 728

Последние комментарии:




  1. vyrentz 18.09.2025 20:18 # vyrentz
    Синее болото

    (ответить)

  2. bembo 18.09.2025 20:14 # bembo
    вуахахаахаха ну да канешнооооооооооо

    ебучему спермингу только команды из лондона подавай при зар плате в 300к

    а ебучему дисаси не захотелось в кп или вест хем переходить, он вестимо мечтает о камбеке в монако


    2 хуесоса сука, защитите их)) бедные и пушистые)

    (ответить)

