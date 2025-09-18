PFA ведет переговоры с "Челси" насчет Дисаси и Стерлинга

Ассоциация профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association) ведет переговоры с "Челси" насчет обращения с защитником Акселем Дисаси и вингером Рахимом Стерлингом.

Все лето тренируясь отдельно от первой команды "Челси" и заранее зная свою судьбу, Дисаси и Стерлинг не смогли или не захотели найти себе новое пристанище до закрытия трансферного окна.



Наставник "Челси" Энцо Мареска уже подтвердил, что Дисаси и Стерлинг не будут восстановлены в качестве игроков первой команды, а продолжат тренироваться отдельно.



Как сообщает BBC, PFA решила вмешаться в эту ситуацию, чтобы обеспечить 27-летнему Акселю и 30-летнему Рахиму "тренировки на оптимальном уровне".



"Челси" также напомнили, что по правилам ФИФА "оскорбительное отношение" к изолированным игрокам может стать поводом к расторжению контракта.