Моуриньо возглавил "Бенфику"

Жозе Моуриньо Бывший наставник "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо вернулся к тренерской работе, возглавив лиссабонскую "Бенфику".

На тренерском мостике "Бенфики" Моуриньо, покинувший "Фенербахче" в конце августа, сменил Бруну Лаже, который был уволен после поражения 2:3 от "Карабаха" в минувший вторник.

Контракт 62-летнего португальца с "Бенфикой" рассчитан до 2027 года, но предусматривает опцию прекращения в конце этого сезона.

Именно в "Бенфике" Моуриньо начинал свою тренерскую карьеру в 2000 году, но провел только 10 матчей, покинув клуб на фоне разногласий с президентом.

Назначение Моуриньо означает, что 30 сентября Жозе вместе с "Бенфикой" приедет к "Челси" на "Стэмфорд Бридж" в рамках Премьер-Лиги. Также это закрывает дверь перед главным тренером "Юнайтед" Рубеном Аморимом, которого связывали с работой в лиссабонском клубе.




Метки Бенфика, Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 276

Последние комментарии:




  1. arsfann 18.09.2025 19:12 # arsfann
    Ну чмориньо должен наказать синию помойку

    (ответить)

  2. hunter022 18.09.2025 19:05 # hunter022
    Грядет второе поражение подряд в ЛЧ для синей помойки.

    (ответить)

  3. charmk 18.09.2025 19:02 # charmk
    немного отдохнул в Турции и снова за работу

    (ответить)

