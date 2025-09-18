Моуриньо возглавил "Бенфику"
Бывший наставник "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо вернулся к тренерской работе, возглавив лиссабонскую "Бенфику".
На тренерском мостике "Бенфики" Моуриньо, покинувший "Фенербахче" в конце августа, сменил Бруну Лаже, который был уволен после поражения 2:3 от "Карабаха" в минувший вторник.
Контракт 62-летнего португальца с "Бенфикой" рассчитан до 2027 года, но предусматривает опцию прекращения в конце этого сезона.
Именно в "Бенфике" Моуриньо начинал свою тренерскую карьеру в 2000 году, но провел только 10 матчей, покинув клуб на фоне разногласий с президентом.
Назначение Моуриньо означает, что 30 сентября Жозе вместе с "Бенфикой" приедет к "Челси" на "Стэмфорд Бридж" в рамках Премьер-Лиги. Также это закрывает дверь перед главным тренером "Юнайтед" Рубеном Аморимом, которого связывали с работой в лиссабонском клубе.
