Анри: "Арсенал" обязан выиграть трофей в этом сезоне"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри считает, что "канониры" обязаны выиграть какой-нибудь трофей в этом сезоне.

В прошлом сезоне "Арсенал" третий раз подряд занял второе место в Премьер-Лиге и вновь остался с пустыми руками.



С тех пор "канониры" получили очередное усиление на трансферном рынке, и Анри убежден, что для главного тренера Микеля Артеты больше не может быть никаких оправданий.



"Я бы сказал, что прямо сейчас ни у кого нет такой глубины и такого качества состава, как у "Арсенала".



"Некоторые команды могут поспорить с ними в плане стартовых 11, но если посмотреть на весь состав, то у них их почти два. Посмотрите, кто был у них в запасе против "Атлетика", и при этом им все еще не хватало Эдегора, Кая Хаверца, Букайо Сака, Габриэля Жезуса... Их команда хорошо укомплектована, чтобы играть во всех соревнованиях".



"Давайте все будем честны, в этом году они должны что-нибудь выиграть. Должны. От этого не спрячешься".



"Второе место — это, конечно, замечательно, но за него никогда не дают трофей, и на некотором этапе вы должны подтвердить то, что делаете".



"Я по-прежнему верю, что это возможно, но в этом году уже не получится оправдываться травмами. Если посмотреть на другие клубы, у них тоже есть травмы".



"Вы должны что-нибудь выиграть в этом году. Больше никаких оправданий, у вас есть состав и все необходимое для успешного выступления".



"Будучи фанатом, я буду поддерживать команду, как и всегда, но на некотором этапе нужно быть честными. В этом году они обязаны что-нибудь выиграть, больше никаких оправданий", — цитирует Анри Sky Sports.