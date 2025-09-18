Гвардиола признал, что "Сити" — не фаворит в Лиге Чемпионов

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что в этом сезоне его команда не входит в число фаворитов на победу в Лиге Чемпионов.

Согласно котировкам букмекеров, шансы "Сити" выиграть элитный европейский турнир в этом сезоне ниже, чем у "Ливерпуля", "Барселоны", ПСЖ, "Арсенала" и "Реала".



Однако Гвардиола даже рад, что к "горожанам", выигрывавшим Лигу Чемпионов в 2023 году, не предъявляют особых ожиданий.



"По всей видимости, мы не являемся одним из фаворитов. Наслаждайтесь моментом, приключением. Мы рады быть здесь. В прошлом мы были среди фаворитов. Один раз мы выиграли Лигу Чемпионов. Это много, учитывая сложность соревнования, и мы просто сосредоточены на завтра и на матче, который нам предстоит сыграть", — цитирует Гвардиолу ESPN.