Анонс матча "Ньюкасл" — "Барселона"

Ник Вольтемаде В своем первом матче на общем этапе Лиги Чемпионов "Ньюкасл" сразится с испанской "Барселоной".

Прошлый сезон стал чрезвычайно успешным для "Ньюкасла", который завоевал Кубок Лиги и финишировал на пятом месте в Премьер-Лиге, благодаря чему и попал в Лигу Чемпионов.

"Барселона" в прошлом сезоне выиграла Ла Лигу и Кубок Испании, а в Лиге Чемпионов остановилась на полуфинальной стадии.

- Это будет пятая встреча "Ньюкасла" и "Барселоны". "Сороки" выиграли первую из них (3:2 в сентябре 1997), но затем потерпели три поражения кряду.

- "Барселона" выиграла 12 из 16 последних матчей Лиги Чемпионов против английских команд (2 ничьи, 2 поражения), в среднем забивая по 2.1 гола за поединок.

- Прежде "Ньюкасл" 11 раз противостоял испанским командам в еврокубках, одержав шесть побед (5 поражений).

- Во время своего предыдущего выезда в Англию "Барселона" была разгромлена "Ливерпулем" со счетом 4:0.

- "Ньюкасл" выиграл лишь один из восьми своих последних матчей в Лиге Чемпионов (3 ничьи, 4 поражения) — 4:1 против ПСЖ в сезоне 2023/24.

- В прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов нападающий "Барселоны" Рафинья поучаствовал в 21 голе.

- Только трое нынешних игроков "Ньюкасла" забивали за клуб в Лиге Чемпионов: Дэн Берн, Фабиан Шер и Жоэлинтон.

- Нападающий "Барселоны" Маркус Рэшфорд поучаствовал в восьми голах в своих 11 выходах в старте против "Ньюкасла" за карьеру.

Новички Джейкоб Рэмси и Йоан Висса не помогут "Ньюкаслу". Дисквалификация Энтони Гордона не распространяется на Лигу Чемпионов.

Лига Чемпионов. Общий этап. 1-й тур
"Ньюкасл" (Англия) — "Барселона" (Испания)
Ньюкасл. Стадион "Сент-Джеймс Парк". 22:00




